شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تهنئ جمهورها بـ عيد الأضحى: كل سنة وأنتم مبسوطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نبيلة عبيد على تهنئة المسلمين بقدوم عيد الأضحى، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بمقطع فيديو قديم لها، معلقة عليها: "كل سنة وانتم بتضحكوا ومبسوطين".

على صعيد آخر، كشفت النجمة نبيلة عبيد، عن مدرب الرقص الذي ساعدها في تنمية مهارتها منذ الصغر أمام الكاميرات، ونشرت مقطع فيديو لها من أحد مشاهدها وهي ترقص عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

وكتبت نبيلة عبيد على الفيديو: "من التفاصيل الحلوه اللي دايما بتسألوني عليها، انتي مين علمك الرقص يا بلبله، طبعا انا كنت بحب الرقص من صغري، وكنت دايما بحب اتعلم الفن ده من جميع مدربي و مصممي الرقص و ابراهيم عاكف واحد من الناس اللي دربوني و علموني ازاي ارقص في الافلام، مساء الفل عليكم يا اجمل ناس".

وكانت النجمة نبيلة عبيد خاطبت متابعيها عبر صفحتها الشخصية على انستجرام برسالة بصوتها جاء ‏فيها: "مساء الخير والورد والفل والياسمين.. لكل حبايبى المتابعين لصفحتى.. أنا بشوف كل ‏تعليقاتكم.. أنا اللى برد عليها بنفسى".‏

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وأضافت فى رسالتها: "لو حد عنده سؤال عن الكتاب اللى بيتحضر باسم سينما نبيلة عبيد، ‏يقدر يسأل.. أنا بحبكم قوى".‏

وكانت النجمة نبيلة عبيد قد أعلنت عن صدور كتاب قريبًا يرصد مشوارها الفنى من تأليف الباحث ‏والمؤرخ السينمائى محمود قاسم، يتناول استعراض مطول لجميع أفلامها فى السينما المصرية‎ .‎

ويضع الكاتب محمود قاسم اللمسات الأخيرة للانتهاء من كتابه "سينما نبيلة عبيد" ويتضمن ‏الكتاب رصدا لـ 86 فيلما سينمائيا لنجمة مصر الأولى، وفصول بأهم المخرجين الذين تعاونت ‏معهم فى أعمالها أبرزهم عاطف سالم وحلمى رفلة وأشرف فهمى والمخرج على عبد الخالق، ‏بالإضافة إلى كتّاب أفلامها وأهمهم إحسان عبد القدوس‎