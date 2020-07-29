شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة غادة نافع بـ كسر فى ذراعها خلال العطلة الصيفية بالساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بصورة جديدة تكشف تعرضها إلى كسر في ذراعها.

وتقضي الفنانة غادة نافع العطلة الصيفية في الساحل الشمالي، إلا أنها كشفت عن تعرضها لكسر في "الرست"، حيث نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" وعلقت عليها قائلة: "أول يوم في الساحل.. كسر في الرست".

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وفي وقت سابق، أحيت أحيت الفنانة غادة نافع ذكرى رحيل والدتها الفنانة القديرة ماجدة الصباحى، التي رحلت في 16 يناير الماضى، وسط مواساة جمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

غادة نافع، كتبت كلمات مؤثرة عن رحيل والدتها، معبرة عن اشتياقها لها بعد الرحيل، قائلة: "في ذكرى الأربعين على رحيلك ..أمى كم أشتاق لكِ، وكم أشتاق لقول كلمة أمى، وكم احتاج إليكِ، اشتقت لك حبيبتى، أمى قد رحلت وبالقلب وجه لا يعلمه إلا الله".

وأكملت: "فباسمك الرحيم يا الله أن ترحم أمي الغالية بقدر ما أشتاق إليها وأحتاج لها وأن ترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.. أمي الغالية لن أتوقف عن الدعاء لك ولن أنساك أبدًا ابنتك غادة".