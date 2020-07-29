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نقابة الموسيقيين: المطربة القديرة نجاة بخير وصحة جيدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية أن النقيب الفنان هاني شاكر وكل أعضاء المجلس اطمأنوا على صحة الفنانة الكبيرة نجاة وأنها بخير ، وتم التواصل معها من خلال الموسيقار الكبير سامي الحفناوي وهو أقرب أصدقاء الفنانة الكبيرة من الوسط الفني، وأبلغها باهتمام واعتزاز النقابة بها ومدى فخرهم بتاريخها الفني المؤثر في الوجدان العربي. 

 

وأعربت الفنانة نادية مصطفى أن اهتمام مجلس النقابة بأمر الفنانة الكبيرة نجاة باعتبارها رمزا وقيمة فنية كبيرة وخالدة وتعتبر أحد رواسخ الفن المصري والعربي.

 

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من آخر أعمال نجاة كانت أغنية "كل الكلام" وهى الأغنية التى شهدت عودتها للساحة الفنية مُجدداً في 2017 من خلال عمل فنى مُتكامل يحمل كلمات من إبداع الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى يحيى الموجى ومن إخراج هانى لاشين.

يُذكر أن مراحل العمل فى الأغنية من تسجيل الصوت والألحان والوتريات تمت فى عدة مواقع واستوديوهات مُتخصصة بين مصر وفرنسا واليونان، كما أن آخر تعاون فنى بين الأبنودى ونجاة كان فى أغنية "عيون القلب"، والتى حققت نجاحا منقطع النظير وقت إطلاقها.

 

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