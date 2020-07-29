شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: المطربة القديرة نجاة بخير وصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر
وأعربت الفنانة نادية مصطفى أن اهتمام مجلس النقابة بأمر الفنانة الكبيرة نجاة باعتبارها رمزا وقيمة فنية كبيرة وخالدة وتعتبر أحد رواسخ الفن المصري والعربي.
من آخر أعمال نجاة كانت أغنية "كل الكلام" وهى الأغنية التى شهدت عودتها للساحة الفنية مُجدداً في 2017 من خلال عمل فنى مُتكامل يحمل كلمات من إبداع الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى يحيى الموجى ومن إخراج هانى لاشين.
يُذكر أن مراحل العمل فى الأغنية من تسجيل الصوت والألحان والوتريات تمت فى عدة مواقع واستوديوهات مُتخصصة بين مصر وفرنسا واليونان، كما أن آخر تعاون فنى بين الأبنودى ونجاة كان فى أغنية "عيون القلب"، والتى حققت نجاحا منقطع النظير وقت إطلاقها.
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