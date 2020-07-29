شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: المطربة القديرة نجاة بخير وصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية أن النقيب الفنان هاني شاكر وكل أعضاء المجلس اطمأنوا على صحة الفنانة الكبيرة نجاة وأنها بخير ، وتم التواصل معها من خلال الموسيقار الكبير سامي الحفناوي وهو أقرب أصدقاء الفنانة الكبيرة من الوسط الفني، وأبلغها باهتمام واعتزاز النقابة بها ومدى فخرهم بتاريخها الفني المؤثر في الوجدان العربي.

وأعربت الفنانة نادية مصطفى أن اهتمام مجلس النقابة بأمر الفنانة الكبيرة نجاة باعتبارها رمزا وقيمة فنية كبيرة وخالدة وتعتبر أحد رواسخ الفن المصري والعربي.

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