شكرا لقرائتكم خبر عن "بالله عليك" أغنية جديدة تجمع مصطفى قمر وأحمد عبد النبى وجوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب مصطفى قمر لتسجيل أغنية جديدة بعنوان"بالله عليك"، وهى من كلمات أحمد عبد النبى، وألحان جوليو، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها جوليو مع مصطفى قمر، حيث تعاونا من قبل في ألبوم الأخير يحمل اسم "ضحكت ليا"، من خلال أغنية"نستنى خلاص"، من كلمات محمد الجزار، وتوزيع طارق حسيب.

من ناحية أخرى كان مصطفى قمر، شارك جمهوره كواليس تسجيل ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" المقرر طرحه قريبا، وكذلك فريق عمل صناع الألبوم الذى يضم منهم المايسترو يحيى الموجى، الملحن أشرف السرخوجلى، الشاعر الغنائى رضا زايد، وعازف الجيتار تامر فتحى والباص جيتار ماجد يحيى، مؤكدا أنهم جميعا مبدعين.

وكان قد أعلن أن العد التنازلى بدأ لطرح ألبومه الجديد "لمن يهمه الأمر 2" قريبًا، وذلك فى إشارة إلى جزء ثانى من الألبوم الذى حمل نفس الاسم وطرح فى فترة تسعينيات القرن الماضى.

وأشار قمر، إلى أن الألبوم الجديد "لمن يهمه الأمر 2" يضم أغانى "حاغنيلِك - دُقِّى عودِك - حنونة - مسافر - عجوز فى المدينة - سَوْسَنَة - حُبِّك على جبينى"، وفقا لما كتبه عبر حسابه على انستجرام.