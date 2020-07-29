شكرا لقرائتكم خبر عن ذات الرداء الأحمر.. الفنانة درة فى أحدث ظهور لها: عيد مبارك وسعيد عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة درة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصورة جديدة، ظهرت فيها مرتدية فستانا أحمر، في أحدث ظهور لها خلال جلسة تصويرية جديدة، معلقة: "عيد مبارك وسعيد عليكم".



درة

وفي وقت سابق، حرصت الفنانة التونسية درة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصورة لها من دولاب الذكريات وهي تتوسط زميلاتها فترة دراستها، عبر الاستوري الخاص بها بحسابها بموقع الصور إنستجرام.



الفنانة درة

وظهرت درة في الصورة التي نشرتها وهي ترتدي ملابس باللون الأزرق مع زملائها داخل في فترة الدراسة والتي يبدو عليه زي موحد لتلك لفترة، وكتبت معلقة "أفضل أيام".

Advertisements

وكانت درة دخلت على خط دعم ضحايا التحرش والاعتداء الجنسى، حيث نشرت النجمة التونسية فيديو لمشهد من مسلسل "ظرف أسود"، والذى تعرضت فيه للتحرش من سائق سيارة نقل اضطرت للاستنجاد به ليقلها من الطريق، لكنها واجهته بالدفاع عن نفسها وضربه بشنطة يدها حتى دفعته للتوقف ونزلت من السيارة دون أن يتمكن من المساس بها.

وحثت الفنانة درة، الفتيات على عدم الخوف أو التنازل عن حقوقهن فى حالة التعرض لأى مواقف مشابهة من التحرش أو محاولة الاعتداء الجنسى، وكتبت فى تعليقها على مقطع الفيديو التى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "بنات كتير بتتعرض لمواقف شـبه الموقف اللى حصل مع سعاد فى ظرف أسود.. أهم حاجة متسكتيش عن حقك ومتخافيش من حد مهما حصل".