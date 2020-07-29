شكرا لقرائتكم خبر عن والد الفنان الهندي سوشانت راجبوت يقاضى فنانة بتهمة خداع ابنه قبل انتحاره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم والد الممثل الهندي سوشانت سينج راجبوت، ببلاغ تضمن معلومات ضد الممثلة ريا تشاكرابورتي، و5 آخرين يحملهم مسئولية انتحار ابنه الفنان سوشانت سينج راجبوت، وفقا لما ذكره موقع "ndtv".

وطلبت الممثلة ريا تشاكرابورتي من المحكمة العليا بنقل القضية المرفوعة في باتنا إلى مومباي، حيث قالت للمحكمة العليا :"إن شرطة مومباي تحقق في القضية بالفعل وقد أدلت بأقوالها هناك".

وقالت ريا تشاكرابورتي، إن تقرير المعلومات الأولية الذي قدمته عائلة سوشانت سينغ راجبوت في باتنا يجب نقله إلى مومباي لأنه لا يمكن إجراء تحقيقين في نفس الحادث"، مضيفة أنها مستعدة للتعاون مع شرطة مومباى فى التحقيق.

وقالت المحامية ساتيش مانيشند، التي تمثل السيدة شاكرابورتي، إن الممثلة طلبت أيضًا تأجيل التحقيق الذي أجرته شرطة بيهار في تقرير المعلومات الأولية، وذلك بعدما قدم والد سوشانت سينغ راجبوت شكوى للشرطة في باتنا ضد الممثلة تشاكرابورتي.

والد والد سوشانت سينج راجبوت، اتهم الممثلة ريا تشاكرابورتي، التي كانت على علاقة معه ابنه بخداعه، وسرقة أمواله، والتخلي عنه. وبناءً على الدعوى، تم تشكيل فريق مكون من 4 ضباط شرطة لبدء التحقيقات في الاتهامات الموجهة للممثلة وغيرها.

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وفي 14 يونيو، عثرت شرطة مومباي على الممثل سوشانت سينج راجبوت (Sushant Singh Rajput ) البالغ من العمر 34 عاما مشنوقا داخل شقته في مومباي، فيما تجرى الشرطة تحقيقا موسعا حول الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة " بريس تراست أوف إنديا".

والممثل سوشانت سينج راجبوت (Sushant Singh Rajput ) هو نجم بوليوود السينمائي الهندي، وقد درس الهندسة في نيودلهي قبل أن يتجه للتمثيل، حيث بدأ حياته الفنية كممثل تلفزيوني، ظهر للمرة الأولى في بوليوود في عام 2013 مع المخرج أبهيشيك كابور في فيلم "كاي بو شي" المأخوذ عن رواية "شيتين بهجات".

ويعتبر سوشانت سينج راجبوت من أبرز وأشهر الممثلين في بوليود في الفترة الأخيرة خاصة بعد النجاح المبهر لفيلم "3 اخطاء في حياتي" الذي شارك فيه في عام 2013، إضافة إلى "pk" عام 2014 و"kedarnath" عام 2018.

ومن أشهر الأفلام التي قام ببطولتها سوشانت سينج راجبوت ,“Detective Byomkesh Bakshy” و”MS Dhoni: The Untold Story” .

والغريب أن وفاة سوشانت سينج راجبوت الغامضة، جاءت بعد أيام من وفاة مديرة أعماله بأيام قليلة، وكان آخر ما كتبه سوشانت بصفحته على موقع "إنستجرام" نعيا لوالدته: "ماض مشوش يتبخر من قطرات الدموع، أحلام مستمرة ترسم ابتسامة وحياة سريعة، تتأرجح بين الاثنين".