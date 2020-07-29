نيللي كريم ترد على تهنئة نانسي عجرم: "الناس مستعجلة على الفرح أكتر مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر حساب برنامج "et بالعربي" عبر موقع إنستجرام، تهنئة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لنيللي كريم، بعد خطوبتها، ورد الأخيرة عليها.

وفي تسجيل صوتي، قالت نانسي عجرم: "بدي أهني نيللي كريم".

لترد نيللي كريم: "نانسي إنسانة قريبة من قلبي جدا وبحبها جدا، وأقولها ميرسي يا روح قلبي، مش عارفة أقولك عليه، بتهنئة أو من غيرها أنا بحبها، أنا من عشاقها و الفانز بتوعها".

وحين سألها المذيع: "تخيلت أنك ستقومين بعزومتها على الفرح"، ردت نيللي: "لما يبقى في فرح، لسه، الناس كلها مستعجلة أكتر مني".

يذكر أن نيللي كشفت خطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، مؤكدة أنه لم يتحدد حتى الآن موعدا لحفل الزفاف.