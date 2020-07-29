محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر حساب برنامج "et بالعربي" عبر موقع إنستجرام، تهنئة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لنيللي كريم، بعد خطوبتها، ورد الأخيرة عليها.
وفي تسجيل صوتي، قالت نانسي عجرم: "بدي أهني نيللي كريم".
لترد نيللي كريم: "نانسي إنسانة قريبة من قلبي جدا وبحبها جدا، وأقولها ميرسي يا روح قلبي، مش عارفة أقولك عليه، بتهنئة أو من غيرها أنا بحبها، أنا من عشاقها و الفانز بتوعها".
وحين سألها المذيع: "تخيلت أنك ستقومين بعزومتها على الفرح"، ردت نيللي: "لما يبقى في فرح، لسه، الناس كلها مستعجلة أكتر مني".
يذكر أن نيللي كشفت خطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، مؤكدة أنه لم يتحدد حتى الآن موعدا لحفل الزفاف.
كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم ترد على تهنئة نانسي عجرم: "الناس مستعجلة على الفرح أكتر مني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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