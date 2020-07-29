درة ومجدي الهواري وكمال زادة يحضرون العرض الخاص لـ"الغسالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شهد العرض الخاص لفيلم "الغسالة"، الذي أقيم في سينما أمريكانا بلازا بمنطقة السادس من أكتوبر حضور عدد من نجوم الفن لتهنئة صناع الفيلم، المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المبارك.
وكان من بين الحضور الفنانة درة، المخرج مجدي الهواري، كمال زادة أحد مؤسسي مهرجان الجونة السينمائي، ومن أبطال الفيلم: هنا الزاهد، أحمد حاتم ومصطفى هريدي.
"الغسالة" إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد سلام.
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