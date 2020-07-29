أحمد حاتم يصل العرض الخاص لفيلم "الغسالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصل منذ قليل، الفنان أحمد حاتم لسينما أمريكانا بلازا، لحضور العرض الخاص لفيلمه "الغسالة"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وشهد العرض حضور بطلة العمل الفنانة هنا الزاهد بصحبة شقيقتيها ووالدتها، والفنان مصطفى هريدي المُشارك في الفيلم.

"الغسالة" إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام.