نادية مصطفى: "نجاة الصغيرة بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية أن النقيب الفنان هاني شاكر وكل أعضاء المجلس اطمئنوا على صحة الفنانة الكبيرة نجاة وأنها بخير.

وقالت نادية مصطفى في بيان أصدرته النقابة، إنه تم التواصل معها من خلال الموسيقار الكبير سامي الحفناوي، وهو أقرب أصدقاء الفنانة الكبيرة من الوسط الفني، وأبلغها باهتمام واعتزاز النقابة بها ومدى فخرهم بتاريخها الفني المؤثر في الوجدان العربي.

وأوضحت الفنانة نادية مصطفى أن اهتمام مجلس النقابة بأمر الفنانة الكبيرة نجاة باعتبارها رمزا وقيمة فنية كبيرة وخالدة، تعتبر أحد رواسخ الفن المصري والعربي.

وكان الموسيقار الموجي الصغير، في وقت سابق، قد كشف لـ"الخليج 365"، أن السيدة التي ظهرت بالصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل، هي الفنانة الكبيرة نجاة، موضحا أنها لا تترك شقتها بالعقار مطلقا، ولا يراها أحد، حتى أن من يحضر لها طلباتها يتركها لها على الباب".