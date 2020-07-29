حضور هنا بصحبة والدتها وشقيقتيها العرض الخاص لفيلم "الغسالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حضرت الفنانة هنا الزاهد، العرض الخاص لفيلمها الجديد "الغسالة" الذي أقيم في إحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر.

وشهد العرض حضور شقيقتيها ووالدتها، لتهنئتها بفيلمها الجديد المقرر طرحه احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

جدير بالذكر أن فيلم "الغسالة" هو أول فعالية سينمائية تُقام بعد عودة النشاط السينمائي، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

"الغسالة" إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد سلام.