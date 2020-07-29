رامي جمال يشيد بالسعودية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان رامي جمال، على الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لموسم الحج هذا العام، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.

وكتب رامي، عبر حسابه على تويتر: "‏مشهد رائع، تنظيم أروع كعادة المملكة، ولكن الأروع والأروع إنك تسأل نفسك عن حب ربنا، وتسهيله للعشر آلاف شخص دول، علشان يحجوا بيته في أسهل حجة بأمر الله".

وأضاف: "اللهم تقبل منهم وهون عليهم وأرزقنا حج بيتك الكريم يا كريم وقنا وهم الوباء والبلاء، وكل عام وحضراتكم طيبين وعيد سعيد ".