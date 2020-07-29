رامي جمال يشيد بالسعودية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
حرص الفنان رامي جمال، على الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لموسم الحج هذا العام، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا.
وكتب رامي، عبر حسابه على تويتر: "مشهد رائع، تنظيم أروع كعادة المملكة، ولكن الأروع والأروع إنك تسأل نفسك عن حب ربنا، وتسهيله للعشر آلاف شخص دول، علشان يحجوا بيته في أسهل حجة بأمر الله".
وأضاف: "اللهم تقبل منهم وهون عليهم وأرزقنا حج بيتك الكريم يا كريم وقنا وهم الوباء والبلاء، وكل عام وحضراتكم طيبين وعيد سعيد ".
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