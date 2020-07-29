فن ومشاهير

رامي جمال يشيد بالسعودية لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرص الفنان رامي جمال، على الإشادة بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية لموسم الحج هذا العام، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية ضد وباء .

وكتب رامي، عبر حسابه على تويتر: "‏مشهد رائع، تنظيم أروع كعادة المملكة، ولكن الأروع والأروع إنك تسأل نفسك عن حب ربنا، وتسهيله للعشر آلاف شخص دول، علشان يحجوا بيته في أسهل حجة بأمر الله".

وأضاف: "اللهم تقبل منهم وهون عليهم وأرزقنا حج بيتك الكريم يا كريم وقنا وهم الوباء والبلاء، وكل عام وحضراتكم طيبين وعيد سعيد ".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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