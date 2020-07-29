عملت سجانة وخدعت الجنود الإنجليز.. حكايات ماري باي باي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في عالم الفن، هناك العديد من الشخصيات التي لا ينساها الجمهور حتى لو كان حضور هذه الوجوه على الشاشة لا يتعدى ثواني.

ومن بين هذه الوجوه الشهيرة الفنانة ماري باي باي، والتي أهلتها ملامحها لتجسيد نمط واحد من الشخصيات التي حصرها المنتجين والمخرجين داخلها، على الرغم من موهبتها الكبيرة وخفة ظلها.

قدمت ماري خلال مشوارها الفني عادة شخصية المرأة الدميمة، أو العانس التي تبحث عن عريس، أو التي يفر منها الرجال.

اسمها الحقيقي

هي بهيجة محمد علي، التي ولدت عام 1917، وامتازت بتكوين جسماني ضخم، وملامح مميزة.

عملها كسجانة

قال الفنان الكبير سمير صبري، إن ماري عملت في بداية حياتها كسجانة، وتزوجت زميل لها، ولكن بسبب حبها للفن، انفصلا، والتحقت بفرقة يوسف بك وهبي المسرحية.

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ماري باي باي

قال الفنان سمير صبري في برنامجه "ماسبيرو" على قناة "تن"، إن "بهيجة" عملت لفترة في كازينو بديعة مصابني، التي أطلقت عليها اسم "ماري"، وكانت تجالس الجنود الإنجليز، وبعد فترة تنصرف وتتحجج بأنها ستعود مرة أخرى، وحينما يسأل عنها الجنود، يخبرهم زملاؤها أن "ماري باي باي"، وبهذا كانت تقوم بخداعهم كل ليلة.

دكتور خشبة

"مدام كعب جزمتك بيدل على أنوثة طاغية"، هذا المشهد الشهير الذي جسده الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي، ضمن أحداث فيلم "مطاردة غرامية"، وهو يجسد شخصية دكتور خشبة، قد يكون من أشهر مشاهد السينما المصرية.

فيبدأ المشهد حينما يحاول دكتور خشبة السير على خطى "منير" الذي يقوم بمعاكسة النساء بعد إعجابه بأحذيتهن، ويقوم خشبة بالأمر، وحينما يشاهد وجه "ماري" يفر هاربا، فتطارده قائلة: "يا عديم النساء".

سمير غانم

يحكي النجم سمير غانم، أن ماري كانت تشارك في مسرحية من بطولته مع جورج سيدهم، وجاءهم خبر أن المحافظة ستقطع الكهرباء بعد قليل، فقررا الاستغناء عن المشهد الثاني من المسرحية اختصارا للوقت، وهو المشهد التي تظهر فيه "ماري".

وتابع: "ندهت عليا فطنشت، وبعدين ندهت على جورج، وبعد شوية لقيتها جاتلي، قالتلي ده مشهد إيه اللي على المسرح، فقلتلها ده المشهد التالت، قالتي التالت أومال التاني راح فين"، ليدخل في نوبة من الضحك.