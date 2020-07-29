درة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: هنأت الفنانة التونسية درة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى. ونشرت درة صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيد مبارك وسعيد عليكم". وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن درة غابت الموسم الماضي عن الدراما المصرية، وشاركت في المسلسل السوري حرملك 2، كما تعاقدت على الجزء الثالث من المسلسل.

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