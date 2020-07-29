فيديو| حمو بيكا يذبح عجلا.. و"إنستجرام" يصنفه "محتوى قاسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا فيديو خلال ذبحه لعجل، قبل عيد الأضحى، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وظهر بيكا وهو يحمل السكين، ويذبح العجل، بمساعدة آخرين.

وتعامل تطبيق إنستجرام مع الفيديو على أنه محتوى قاسٍ، ووضع عليه تنبيه قبل مشاهدته.

يذكر أن شركة روتانا تعاقدت مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وهو ما قوبل بهجوم كبير من بعض العاملين في الوسط الغنائي.