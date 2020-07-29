توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون يحصلان رسمياً على الجنسية اليونانية نظير خدماتهما الاستثنائية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:45 مساءً - العديد من مشاهير العالم يتمتعون بازدواجية الجنسية من باب حب بلد آخر،أو للحصول على تخفيضات ضريبية لا يتمتعون بها في بلدانهم الأصلية.

وآخر الحاصلين على جنسية ثانية،هو النجم الهوليوودي السينمائي الأمريكي توم هانكس وزوجته الممثلة الشهيرة ريتا ويلسون.

فأخيراً حقق النجم الهوليوودي توم هانكس وزوجته الممثلة ريتا ويلسون أمنيتهما بالحصول على الجنسية اليونانية رسمياً،حيث استلما جوازيّ سفر يونانيين من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس .



وشارك رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس صورة جمعته وزوجته بتوم هانكس وريتا ويلسون الذين كانا يحملان فيها جواز سفر يوناني على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" ويتابعه فيه أكثر من ربع مليون متابع ومتابعة حول العالم، وعلق رئيس الوزراء ميتسوتاكيس على الصورة : "فخورون الآن بأنهما مواطنان يونانيان".

و كان الثنائي والزوجان توم وريتا يقضيان عطلاتهما في اليونان، مع والدة ريتا التي وُلدت في ألبانيا على الحدود مع اليونان. كما أنهما احتفلا بداية شهر تموز- يوليو 2020 الجاري بيوم ميلاد توم هانكس الرابع والستين الذي يوافق 9 يوليو- تموز في جزيرة باروس في اليونان.

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ولن يستفيد توم هانكس وزوجته ريتا فقط من الجنسية اليونانية، حيث قامت الحكومة اليونانية بمنح عائلة توم هانكس بأكملها جنسيتها اليونانية بفخر وكل أولادهما أيضاً : كولين 42 عاماً، وإليزابيت 38 عاماً،و شيت 29 عاماً وتورمان 24 عاماً .

وكان توم هانكس قد أعلن في يناير الماضي بأنه فخور بأنه أصبح مواطناً يونانياً فخرياً وذلك على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"،واعتبرت الحكومة اليونانية منحهما الجنسية اليونانية بمثابة تقدير لدوره وأفراد عائلته في لفت انتباه الملايين من متابعيه لحرائق غابات يونانية بالقرب من أثينا عام 2018 الماضي،ودمرت الحرائق قرية "ماتي" اليونانية الصغيرة وتسببت بوفاة أكثر من 100 شخص.

وشكر وزير الداخلية اليوناني عبر حديث لشبكة "سي إن إن" الأمريكية توم هانكس وقال: "أظهر توم هانكس إهتماماً حقيقياً باليونان وبالأشخاص المتضررين من حرائق الغابات اليونانية في قرية "ماتي" وساهم بإبراز قضيتهم على مختلف وسائل الإعلام العالمية".



وأشار الرئيس اليوناني آنذاك بروكوبيس بافلوبولوس الذي انتهت رئاسته للبلاد في مارس 2020 الماضي خلال توقيعه على مرسوم منح الجنسية اليونانية الفخرية لعائلة توم هانكس وأفراد عائلته أنها منحت كتقدير خاص لخدماتهم الإستثنائية لليونان.

ويملك توم وزوجته ريتا ويلسون منزلاً خاصاً في جزيرة أنتيباروس اليونانية، حيث اشترى الثنائي عقاراً وقاما ببناء منزلهما الصيفي عليه في العام 2004 .

ولم يبق هذا المنزل يتيماً، إذ اشترى توم أيضاً منزلاً ثانٍ في جزيرة باتموس اليونانية في العام 2018، ويقع المنزل بالقرب من مهبط طائرات الهليكوبتر، ولا يمكن الوصول إلى الجزيرة التي يقع فيها المنزل أو الخروج منها إلا عبر الهليكوبتر ،مما يحافظ على خصوصيتهما ويحميهما من المتطفلين.

ويعشق توم هانكس اليونان جداً لهذا بنى منزلاً خاصاً فيها،واشترى منزل آخر،لاعتباره إياها ملاذاً آمناً له ولعائلته،وقال فيها يوماً: "لقد زرت أجمل الأماكن في العالم،وزرت كافة أرجاء العالم تقريباً،ولا أحد منها تصدر كاليونان،بالأرض والسماء والماء،إنها المكان الجيد المناسب للروح وللشفاء.

ويعد اليونان أول بلد يزوره الثنائي توم هانكس وزوجته ريتا ويلسون منذ عادا من أستراليا إلى لوس أنجلوس في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا.