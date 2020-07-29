الفيلم السينمائي "صاحب المقام" حصرياً على "شاهد VIP" في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يوليو 2020 10:45 مساءً - في خطوة رائدة وغير مسبوقة في المنطقة لعرض الأفلام السينمائية على منصة رقمية للفيديو حسب الطلب، تعرض منصة "شاهد VIP" حصرياً الفيلم السينمائي "صاحب المقام" لمناسبة عيد الأضحى. الفيلم من بطولة يسرا، وآسر ياسين.. إلى أمينة خليل، محمود عبد المغني، بيومي فؤاد، محمد لطفي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، محمد عادل، محمد ثروت، سلوى محمد علي، سلوى عثمان، محسن محيي الدين، وهو آخر أدوار الراحل ابراهيم نصر؛ ومن كتابة ابراهيم عيسى؛ وإخراج محمد العدل؛ وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث الفيلم حول رجل الأعمال الناجح يحيى، الذي يقع في العديد من المتاعب في حياته بسبب قرار اتخذه في إحدى صفقاته، ليجد أن مستقبله ينهار أمامه ويكاد أن يخسر عائلته، فيحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمساعدة سيدة تُعرف بصلاحها وَوَرَعِها إذ يُشاع بأنها ذات حظوة ومباركة لدرجةٍ يشبّهها البعض بالأولياء. وفي لحظة دخول زوجته في غيبوبة، يتغير كل شيء في حياته، ويبدأ رحلته إلى أماكن غريبة عنه تماماً، ليلتقي بأشخاص لم يتوقع يوماً أن يتعرف إليهم.

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بوستر الفيلم



يسرا: فكرة لم تُطرق في السينما وعرض الفيلم على "شاهد VIP" خطوة للمستقبل...



تعود يسرا من خلال هذا الفيلم إلى السينما بعد نحو 8 سنوات من غيابها عن الشاشة الكبيرة، تخلّلها ظهورها كضيفة في أكثر من فيلم خلال السنوات الأخيرة. هي لا تطل هنا في شخصية كلاسيكية بل وقع اختيارها على شخصية تحمل مئة وجه ووجه على حد تعبير الكاتب. تشدد يسرا على أن "الشخصية التي أقدمها في الفيلم تشبه في تصرفاتها كل الناس، وهي تحمل الجانبين الإيجابي والسلبي"، مردفة بالقول أن "لهذه السيدة دور فاعل في حياة الشاب، فهي توجهه في كل موقف ومأزق يقع فيه إلى طريق الصواب، وهذا أكثر ما أعجبني فيها".



آسر ياسين: لفتتني النفحة الروحانية في فيلم يحمل معان إنسانية

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من جانبه، يشير آسر ياسين إلى أن "الفكرة كانت مغرية بالنسبة لي"، مشيراً إلى أن "الملفت أن فيه نفحة روحانية جذبتني، وهو رجل ينساق خلف حياته المادية والمهنية غير آبه بأي شيء آخر، حتى يحصل معه أمر ما يغير مجرى حياته ويبدل نظرته إلى كل الأمور، وبذلك يتغير من شخص ثري لا يدرك المعنى الحقيقي للعائلة، وغير آبه بهدم ضريح لأحد الأولياء بهدف بناء المجمع السكني الخاص به". ويضيف: "إثر حدث ما يبدأ بمراجعة نفسه وإعادة حساباته، ويقوم بالاطلاع على رسائل الناس المتروكة في المقام، فيقرأ مشاكلهم، يتمكن بالتالي من رؤية الحياة من منظار مختلف".



المخرج محمد العدل: موضوع الفيلم سيجد تفاعلاً جماهيرياً ويعطيه النجوم قيمة مضافة



من جانبه، يشير المخرج محمد العدل إلى أن "الفيلم يعالج موضوع لم يناقَش في السينما المصرية والعربية ولعله لم يطرح في أفلامنا بتاتاً"، مراهناً أن "الموضوع سيجد تفاعلاً من الجمهور وسيعطيه وجود النجوم الكبار والشباب فيه ثقلاً وقيمة مضافة".

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المنتج أحمد السبكي: قصة تخاطب من يتضرعون إلى الله لتحقيق ما يصبون إليه



من جهته، يراهن المنتج أحمد السبكي على "الأسماء الكبيرة التي يجمعها الفيلم، ويضيف: "تخاطب قصة الفيلم الناس الذين يتضرعون إلى الله لتحقيق ما يصبون إليه، وذلك عبر رجل تضعه الظروف في مكان يجد فيه أن خلاصه يكمن في مساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجة". ويدعو السبكي المشاهدين إلى متابعة "صاحب المقام" عبر منصة "شاهد VIP".

يُذكر أن جو الفيلم يتخذ طابعاً روحانياً وجدانياً حيث يكتشف بطل الحكاية، الرجل الناجح الذي يمتلك كل ما يطمح له أي شاب أن حدثاً واحداً قادر على تغيير حياته وأن يقلبها رأساً على عقب. وتمتزج في الفيلم التراجيديا بالكوميديا السوداء والتشويق، وتعطيه الموسيقى التصويريه والأناشيد الوجدانية التي أداها وائل الفشني جواً مختلفاً.