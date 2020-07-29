أحمد خالد موسى: مملكة إبليس يكشف مناطق فنية جديدة

أكد المخرج أحمد خالد موسى حرصه على التنوع في الأعمال التي يقدمها، بهدف اكتشاف مناطق فنية جديدة لا يعرفها عن نفسه.. لأن هذا الأمر مفيد لكل فنان ومخرج.

وأضاف: "تحمّست لتنفيذ مسلسل مملكة إبليس لأنني أبحث عن النص المختلف عن السائد، وهو ما وجدته في قصة تدور في مكان واحد، ويبتعد فيها الكاتب محمد أمين راضي، عن الخطاب المباشر ليلجأ إلى لغة الرموز والألغاز".

واستكمل خالد الحديث قائلاً: "طريقة السرد ذكية، إذ بدأت بحدث مهم، ليكمل بعدها الموسم الجديد بتطورات درامية تصل إلى ذروة

الصراع المحتدم بين زمنين في الحدوتة، ولنكتشف أكثر عن شخصيات مثل حدّق ورضوان وأولاده والأقزام".

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وأثني موسى على تجاوب الممثلين وتفاعلهم مع العمل، ليختم حديثه قائلاً: "في الموسم الأول، كان لدي خشية من عدم تقبل الجمهور للعمل كونه ليس مشروعاً عادياً، ولكن الموسم الأول حقق نسبة مشاهدة مرتفعة، وآمل أن يكون الموسم الثاني عند حسن ظن الجمهور".

المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق

الجنايني، وبطولة: غادة عادل، رانيا يوسف ، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور وآخرين.

ومع انطلاق الموسم الثاني، يتخذ الصراع بين الخير والشر شكلاً مختلفاً، حيث تغلب فكرة تصفية الحسابات على أي شيء آخر مع دخول مجموعة من الأقزام المنفيين والعائدين بعد سنوات لاستعادة حكمهم سعياً للكشف عن مكان الذهب المخفي الذي دفنته إليونور (فيدرا)، السيدة الفرنسية القاسية، التي نراها ممسكة بزمام الأمور، لكن سرعان ما تتبدل قواعد اللعبة شيئاً فشيئاً مع دخول شخصيات أخرى، واتخاذها قرارات مصيرية مثل كاسيا (سلوى خطاب)، وأزهار (غادة عادل)، حنية (رانيا يوسف)، فتحي (صبري فواز)، الخواجة (أحمد داوود) وسواهم.