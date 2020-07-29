ديانا حداد تصوّر كليب "مش راح نختلف" دون أن تعلم

أطلقت المطربة ديانا حداد أحدث أغنياتها المنفردة المصورة بطريقة الفيديو كليب من اللون الغنائي اللبناني، بعنوان "مش راح نختلف" من إخراج نهلة الفهد، وكلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ، حاملة فكرة جديدة في الطرح والأسلوب والكلمات.



وشكلت عملية إخراج الكليب مفاجأة للفنانة ديانا حداد التي لم تكن تعلم به، حيث قامت المخرجة نهلة الفهد بالتعاون مع إدارة أعمالها، على تنفيذ المونتاج

دون علمها من فيديوهات مصورة من إحدى رحلتها مع ديانا الى العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة سعادتها بهذه المفاجأة السارة والجميلة لها ولجمهورها الكبير في الخليج والوطن العربي الذي ينتظر منها المفاجآت أيضاً.

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وقالت: "لم أكن أعلم أن التي تصوره لي أختي وصديقتي نهلة الفهد خلال رحلتنا الى باريس أنها من أجل إستخدامها

في هذه الأغنية، فعلاً فاجأتني هي وإدارة أعمالي بهذا الكليب".



وأوضحت ديانا حداد أن الأغنية تحمل اللون اللبناني وهي من الأغنيات القريبة الى قلبها لما تحمله من أسلوب وكلمات مختلفة ولحناً جميلاً جددت التعاون بها مع الملحن فضل سليمان والموزع عمر صباغ، حيث قامت بتسجيلها وتنفيذها ما بين دبي وبيروت.



هذا وقد عرض الكليب بشكل حصري عبر قناة روتانا في موقع "اليوتيوب" الى جانب موقع "ديزير" المتخصص بعرض الأغني والفيديوهات العربية والعالمية، وعبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وهي من إنتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

