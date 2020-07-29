نادية مصطفى: نجاة بخير ومجلس النقابة اطمأن عليها

أكدت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أن النقيب الفنان هاني شاكر وكل أعضاء المجلس اطمئنوا على صحة الفنانة الكبيرة نجاة، مؤكدين أنها بخير.
واعتزاز النقابة بها، ومدى فخرهم بتاريخها الفني المؤثر في الوجدان العربي.
وأضافت مصطفى، في تصريح اليوم الأربعاء - أنه تم التواصل معها من خلال الموسيقار الكبير سامي الحفناوي، وهو أقرب أصدقائها من الوسط الفني، مؤكدة أنه أبلغها باهتمام
وأعربت مصطفى، عن اهتمام مجلس النقابة بأمر الفنانة الكبيرة نجاة باعتبارها رمزا وقيمة فنية كبيرة وخالدة، مؤكدة أنها تعتبر أحد رواسخ الفن المصري والعربي.
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