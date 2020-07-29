24 حفلا للأوبرا بالقاهرة والإسكندرية أغسطس المقبل

أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر برنامجاً فنيًا ثريًا خلال شهر أغسطس، ضمن الخطة الزمنية التدريجية لعودة الحياة إلى الأنشطة والفعاليات الإبداعية في مصر.

ويتضمن الشهر المقبل، مجموعة من العروض المتنوعةً، وينطلق عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك ويقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية (النافورة – المكشوف – أوبرا الإسكندرية) طبقاً للاجراءات الوقائية التي اعتمدتها الدولة حفاظاً على السلامة العامة للجمهور والفنانين والعاملين.

ويشمل حفلات لعدد من النجوم والفرق، إلى جانب فرق دار الأوبرا على الحجار، مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير

عمرو سليم، محمد الحلو بقيادة المايسترو سليم سحاب، نسمة محجوب، بلاك تيما، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدي بغدادي، وفرق الأوبرا (عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية – نجوم أوبرا القاهرة – الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبدالسلام" احتفالا بالسنة الهجرية الجديدة" – القومية العربية للموسيقى – الموسيقى العربية للتراث - فرسان الشرق للتراث" عرض ريا وسكينة" – أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي – وتريات أوبرا الإسكندرية بمشاركة فرقة سويت ساوند بقيادة الدكتور منير نصر الدين).كما تتضمن الحفلات، المنشد علي الهلباوي، حفل من اعمال الموسيقار بليغ حمدي، سعيد الأرتيست، كلثوميات، حفل العندليب الأسمر وفرقة الحضرة، إلى جانب 3 معارض تشكيلية للفنانين سالي الحريري ووليد شاهين بقاعة صلاح طاهر والدكتور محمد الديب بقاعة زياد بكير، إلى جانب استضافة العرضين المسرحيين الطوق والاسورة والسيرة الهلامية من انتاج البيت الفنى للمسرح.يُذكر أنَّ عروض الأوبرا خلال شهر يوليو شهدت إقبالا جماهيريا حيث علقت مسارحها لافتة كامل العدد، طبقاً للسعة الآمنة المسموح بها والتي تصل إلى 25% من الطاقة الاستيعابية الفعلية إلى جانب تطبيق كل التدابير الاحترازية التي تم التعارف عليها والتزم بها الجميع.