انطلاق مهرجان بكين السينمائي الدولي 22 أغسطس

أعلنت سلطات العاصمة "بكين" اليوم الأربعاء، تنظيم مهرجان بكين السينمائى الدولى العاشر خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس المقبل.
وذكرت اللجنة المنظمة - فى بيان اليوم الأربعاء، أن المهرجان كان مقررا عقده فى أبريل، لكن تم تأجيله بسبب تفشى وباء (كوفيد-19)، مشيرة
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