انطلاق مهرجان بكين السينمائي الدولي 22 أغسطس

أعلنت سلطات العاصمة "بكين" اليوم الأربعاء، تنظيم مهرجان بكين السينمائى الدولى العاشر خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس المقبل.

وذكرت اللجنة المنظمة - فى بيان اليوم الأربعاء، أن المهرجان كان مقررا عقده فى أبريل، لكن تم تأجيله بسبب تفشى وباء (كوفيد-19)، مشيرة

إلى أن تحديد موعد جديد للمهرجان جاء بعد تراجع حدة الوباء فى معظم أجزاء الصين، وإعادة فتح دور السينما تدريجيا فى المناطق ذات مخاطر الوباء المنخفضة فى البلاد.