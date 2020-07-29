مسرحيتين للأطفال في عيد الأضحى المبارك

يقدم البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار مسرحيتين للأطفال هما "فركش لما يكش"و"القطط"على مسارحه بالقاهرة احتفالا بعيد الأضحى المبارك مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجمهور من فيروس كورونا.

وتعرض مسرحية"فركش لما يكش" ثاني أيام عيد الأضحى على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة وتهدف إلى نشر قيم التعاون ومحبة الجماعة والتكاتف والتعايش وتحكي عن قصة النمر"فركش" الذي يعاني حالة من الكسل والغرور وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة والتكاتف والتعايش وتحكي عن قصة النمر"فركش" الذي يعاني حالة من الكسل والغرور وعدم الاهتمام بالعمل وممارسة الرياضة ، وبات هذا النمر لا يأكل ولا يلعب مع زملائه من شدة غروره إلى أن هجره أصدقاؤه ومضوا في حياتهم وهي من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس وتأليف وإخراج شوقي حجاب.

كما تعرض مسرحية"القطط" ثاني أيام العيد أيضا على مسرح عبد المنعم مدبولي,وهي مسرحية غنائية استعراضية كوميدية,للكبار والأطفال من إنتاج المسرح القومي للأطفال. ويتناول العرض من خلال أحداثه فكرة الاختلاف وقبول الآخر,بطولة الفنانة رندا قطب, وجلال عثمان, وائل إبراهيم, سيد جبر,محمود حسن, وديكور وملابس فادي فوكيه, ألحان صلاح الشرنوبي, استعراضات مصطفى حجاج, تأليف وأغاني صفوت زينهم, وإخراج صفوت صبحي.

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