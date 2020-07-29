ساقية الصاوي تعرض 4 أفلام روائية وتسجيلية

قامت ساقية عبد المنعم الصاوي مساء اليوم "الأربعاء"، بعرض 4 أفلام روائية قصيرة وتسجيلية بحديقة الساقية، وذلك ضمن برنامج"سينما الأربعاء"الذي تنظمه شهريا.
وعرض الفيلم الروائي الأول "الرسالة" للمخرج إسلام عصام في الساعة السابعة مساء غد، وتدور
وأعقبهم عرض الفيلم التسجيلي القصير "تالت يوم العيد" للمخرج أحمد زعلوك، ويستعرض الأحوال داخل البيوت المصرية أيام العيد، كما يليه عرض الفيلم التسجيلي القصير"الحريق"للمخرج عمرو حسين ومدته 25 دقيقة يتناول فيها بطولات مدن القنال.
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