تراند اليوم : هالة صدقي لجمهورها : حبوا الكلاب – فيديو

نشرت الفنانة هالة صدقي مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي “إنستجرام”.

وظهرت هالة صدقي في مقطع الفيديو وهي وسط عدد من الكلاب وعلقت قائلة: “أجمل صباح من أجمل مكان فيه أصحابي، علموا ولادكم يحبوا الكلاب، الكلب مش شتيمة”.

وشاركت هالة صدقي مؤخرا في بطولة مسلسل” ليه لأ” مع عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبو عوف، “ليه لأ” من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، وتغنى التتر الفنانة آمال ماهر، بأغنية “اللى قادرة” من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز.