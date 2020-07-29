تراند اليوم : لهذا السبب .. أحمد عز : مستحيل أمثل في مسلسل ولاد رزق

علق الفنان أحمد عز على تحويل فيلم “ولاد رزق” إلى مسلسل مستبعدا مشاركته فيه وقال “مستحيل أمثل في مسلسل “ولاد رزق”، أما فيما يتعلق بالفيلم لفت أحمد عز إلى إمكانية تقديم جزءا ثالثا منه.

وخلال استضافته في برنامج “الراديو بيضحك” على إذاعة الراديو 9090، قال أحمد عز إنه في حال تقديم مسلسل “ولاد رزق” 30 أو 8 حلقات لابد أن يشارك فيه أبطالا مختلفين متمنيا التوفيق للجميع.

وصرح أحمد عز بأن شخصية “رضا” التي لعبها في فيلم “ولاد رزق” من أقرب وأحب الشخصيات إلى قلبه وظلت ملتصقة به لبعض الوقت وسط أصدقائه وحتى في منزله.

Advertisements

وعن أشهر مشاهد الفيلم الذي جمعه بالفنانة نسرين أمين وتخللته مشاجرة إنه لم يتوقع الانتشار الذي حققه المسلسل ولكن توقع أن يكون مثيرا للضحك فحسب.

يذكر أن فيلم “ولاد رزق 2” شارك في بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم ‏ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف ‏صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان‎.‎