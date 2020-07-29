تراند اليوم : زكي فطين يحكي كواليس نزوله لقبر والده – شاهد

تحدث الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن علاقة الإنسان بالموت والمرض، وكواليس نزوله لقبر والده المخرج الراحل.

كتب زكي عبر حسابه على Facebook: “علاقة الإنسان بالموت.. أنا عمرى ما خفت من الموت أو المرض.. أنا لما أبويا مات كان عندى ١٧ سنة.. عمتى أصرت إنى انزل القبر معاه عشان ألقي نظرة أخيرة عليه.. لأنه توفى في بيروت ومكنتش شوفته، كنت خايف وأنا نازل القبر، ولما أزاحوا الكفن عن وجهه لقيت على وجهه ابتسامة رضا عمرى ماهنساها.. وتأكدت لحظتها إنه فى مكان أمين”.

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يُذكر أن زكي فطين عبد الوهاب أعلن في مايو الماضي عن إصابته بمرض السرطان، بعدما نشر صورته وهو حليق الرأس ‏على ‎Facebook، وتعافى من المرض بعد خضوعه للعلاج، وعاد لاستئناف نشاطه الفني‎.‎