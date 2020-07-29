تراند اليوم : مني زكي تشارك في بطولة فيلم ” تقاطع طرق” – تفاصيل

ررت المخرج تامر محسن استكمال تصوير مسلسل “تقاطع طرق” الذى يقوم ببطولته منى زكى بعد إجازة عيد الأضحى وذلك داخل أحد الاستوديوهات الخاصة.

وقد انتهى تامر محسن من تصوير ما قرب من 30 % ومتوقع أن ينتهى من تصوير العمل ككل خلال هذا العام حتى يكون جاهزا للعرض فى السباق الرمضانى المقبل.

والفيلم يشارك فى بطولته بجانب منى زكى كل من محمد فراج ومحمد ممدوح ومايان السيد وإخراج وتأليف تامر محسن.

وكان توقف تصوير العمل منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وقرر فريق العمل أن يؤجل إلى رمضان 2021 بدلا ومن رمضان 2020.