تراند اليوم : براءة الفنان أحمد الفيشاوي في قضية “نفقة لينا”

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي ، بقبول استئناف الفنان أحمد الفيشاوي على حكم حبسه سنة، في قضية نفقة ابنته لينا شكلا، وفي الموضوع قضت ببراءته.

كانت محكمة جنح الدقي ، قدأيدت حكم حبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة، في قضية نفقة ابنته لينا، والمتهم فيها بالامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور.

يشار إلى أن محكمة جنح الدقي ، قضت غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا كتعويض و50 ألفًا للمحاماة والمصاريف.

وكانت لينا الفيشاوي قد أقامت دعوى ضد والدها الفنان أحمد الفيشاوي لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن نفقاتها، وامتناعه عن سداد تلك المبالغ المتراكمة من وقت صدور الحكم.