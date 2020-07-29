بالصورة- بيرين سات وزوجها يحتفلان بذكرى زواجهما على البحر

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Jul 29, 2020
احتفلت النجمة التركية بيرين سات، الشهيرة بالوطن العربي بـ فاطمة بذكرى زواجها السادس من مغني الراب كنان دوغلو.
ونشرت بيرين صورة برفقة زوجها على الستوري من أجواء احتفالهما بهذه المناسبة السعيدة.
بيرين وكنان تزوجا في 29 تموز 2014 في لوس انجلوس وسط مجموعة من الاصدقاء والأهل.
ومنذ تلك اللحظة وحتى اليوم لا زالت الإشاعات تلاحق بيرين وكنان حول انفصالهما، ما دفع بـ بيرين الى الانفجار غضباً منذ عدة أيام بوجه الصحفيين الاتراك، الذين يروجون لهذه الأخبار الكاذبة حول طلاقها. مشيرة إلى أنها إضطرت هذه المرة للرد على هذه الإشاعات رغم تجاهلها لها في السابق. وأكدت بيرين على العلاقة المتينة التي تربطها بزوجها، الذي وصفته بحبيب عمرها.
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