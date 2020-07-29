شكرا لقرائتكم خبر عن دينا فؤاد تشارك فى بطولة مسلسل "جمال الحريم" أمام نور اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة دينا فؤاد في بطولة مسلسل "جمال الحريم"، من انتاج شركة سينرجى، المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، حيث وقعت دينا بشكل رسمي مع الشركة ، وتعد دينا فؤاد البطولة الثانية في أحداث المسلسل مع نور اللبنانية، حيث إن المسلسل يعتمد على بطلتين .

وتجرى الشركة المنتجة حاليا إبرام باقى التعاقدات، حيث يتبقى عدة شخصيات من المقرر الإعلان عنهم خلال الأيام المقبلة، خاصة أن مؤلفة العمل سوسن عامر سلمت جميع حلقات المسلسلسل للبدء فى التصوير مباشرة، ورشحت مخرجة العمل منال الصيفى عدة شخصيات يتبقى فقط التوقيع الرسمي للبدء في التصوير مباشرة .

يشار إلى أن دينا فؤاد، قدمت آخر أعمالها مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة.