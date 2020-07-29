شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى بيرى تظهر حملها بنفس المايوه فى أقل من أسبوعين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المغنية العالمية كاتي بيري تحاول قضاء المزيد من الوقت في الاستمتاع بالشمس والاسترخاء على البحر قبل ولادتها المقرر لها أغسطس المقبل، فبعد ظهورها بالمايوه بأحد شواطئ مالييو، ظهرت بيري بنفس المايوه على شاطئ في سانتا باربارا ، كاليفورنيا وكان برفقة كاتي خطيبها ووالد ابنها المنتظر النجم أورلاندو بلوم.

وكانت قد تحدثت كاتى بيرى عن واحدة من أصعب المراحل فى حياتها وهى إصابتها بالاكتئاب عام 2017 وهو ما تناقلته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها "ديلى ميل"، حيث كانت بيرى البالغة من العمر 35 عاما صريحة حول تحدثها فى برنامج ‪Howard Stern‬ عن صراعاتها العقلية أثناء تسجيل ألبومها الغنائى السادس، فقالت: "كنت قد وقعت ضحية لنوبات خفيفة من الاكتئاب من قبل، لكننى تمكنت من تجنب الوقوع فى الاكتئاب المظلم حقا من خلال تقديم الأعمال الموسيقية .. وهو جانب يساعد على الإلهاء مثل تناول الطعام أو العمل بكل تركيزك أو التعرف علي صديق جديد أو التسوق

Advertisements

كانت كاتي بيري أعلنت شهر مارس الماضي عن حملها في طفلتها من خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم.

يشار إلى أن كاتي بيري Katy Perry "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير 2019، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018