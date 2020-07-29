شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تنتهى من تسجيل أغنية "سلامات" بتوقيع محمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الملحن محمد يحيى عن سعادته بالتعاون مجددا مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم من خلال أغنية "سلامات"، من كلمات شادى نور، وتوزيع هادى شرارة، ومكساج إيلى بربر.

وقال محمد يحيى : إن الأغنية تم تسجيل الكورال الخاص بها بأحد استوديوهات القاهرة، وقامت نانسى بتسجيلها منذ مايقرب من ستة أشهر بأستوديو هادى شرارة بلبنان، معلقا : "أنا تعودت على عمل ألحان مختلفة، وغير تقليدية لنانسى، وهذه المرة قدمت لها لحن مقسوم ممزوج بموسيقا تحمل اللون الغربى، أعجبها كثيرا، وأتوقع أن تحظى الأغنية بإعجاب الكثيرين عقب صدورها، وأ:كد يحيى أنه سيتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب عقب عيد الأضحى.

ومن مفاجآ مفاجآت الألبوم تقدم نانسى عجرم عدد كبير من الأغانى باللهجة المصرية، وهى اللهجة التى نجحت فيها نانسى على مدار سنوات طويلة، وكونت من خلالها نجاحا كبيرا مع الجمهور المصرى، ولم تستقر نانسى حتى الآن على اسم نهائى للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.

Advertisements

يذكر أن أخر تعاون بين يحيى ونانسى كان منذ مايقرب من سنتين من خلال أغنية "معاك"، وهى من كلمات محمد رفاعي وتوزيع هادي شرارة.

يذكر أن النجمة اللبنانية نانسى عجرم شاركت مؤخرا فى شهر رمضان الماضى، من خلال غناء تتر مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى، والتى حملت اسم "عمرى"، وحققت نجاحا كبيرا، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكى ودارت أحداثه فى إطار كوميدى.