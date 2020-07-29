شكرا لقرائتكم خبر عن من "حبيبى الأولانى"لـ "حياتى مش تمام".. نجاحات حققها رامى صبرى ينتظرها الجمهور فى "خطيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم رامى صبرى لطرح أغنيته الجديدة "خطيرة" غدا الخميس، بالتزامن مع احتفالات عيد الاضحى المبارك، وهى من كلمات تامر حسين، ويراهن عليها صبرى، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه من خلال أغنيته السابقة "حياتى مش تمام".

أغنية "خطيرة" تعتمد على أجواء الصيف، حسبما أكد رامى صبرى لـ"الخليج 365" ، وهذا ما اتضح بالفعل من خلال بوستر الأغنية الذى نشره على صفحته، واعتمد رامى على اختيار الألوان الفاتحة واختيار البحر ليكون خلفية البوستر، وتم تصويره فى الساحل الشمالى بعدسة المصور عماد قاسم .

رامى لايختلف عليه اثنين أنه واحد من المطربين الموهوبين، الذين يمتلكون صوتا متميزا، حيث قدم مؤخرا فى موسم عيد الحب أغنية "حياتى مش تمام" التى حققت حتى الآن أكثر من 16 مليون مشاهدة، وحازت على إعجاب الجميع، وتصدرت مؤشرات البحث عدة مرات، وتعاون فيها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعى، والموزع جلال الحمداوى، وكان قد سبق وتعاون معهما فى أغنية "أهد الدنيا" التى حققت أيضا نجاحا كبيرا أثناء طرحها.



ويعد رامى صبرى واحدا من النجوم الذين تمكنوا من فرض اسمه على الساحة الغنائية بصوته المميز، فهو دائم التجديد والإختلاف فى أعماله الغنائية، وصاحب صوت مميز وإحساس عالى، ويستخدم كلمات بسيطة رومانسية، ويوصل رسالته من العمل بكل سهولة ووضوح، وقدم فى موسم رمضان الماضى أغنية "غريب الحب"، تتر مسلسل "فرصة تانية" للفنانة ياسمين صبرى، وهى الأغنية التى حققت نجاح كبير للغاية.

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ودائما يفاجئ رامى صبرى جمهوره بعمل مختلف سواء بطرح أغنية جديدة أو كليب أوغيره، ومؤخرا وبطريقة مختلفة ومن الأستوديو الخاص به قدم رامى أغنية "حبيبى الأولانى"، الذى طرحها منذ حوالى 14 عام، ومن خلالها عرفه الجمهور وتألق بعدها فى طرح عدد من الألبومات الناجحة، حيث لاقت الأغنية بعدما قدمها على طريقة اللايف إعجاب الملايين من الجمهور، وكأنهم يسمعونها لأول مرة.





ويهتم صبرى دائما بتصوير أغانيه على طريقة الفيديو كليب، ومن خلال هذه الكليبات يحرص على تقديم شكل جديد فى الأغنية والصورة وكذلك فى كل التفاصيل الموجودة فى الكليب، حيث يحمل كل فيديو كليب فكرة وتصوير مختلف حيث كان أخرها "وبقابل ناس" وقبلها صور عدة أغنيات، منها: "أهد الدنيا" و"برتاح" و"مش فاكر ليك"، وغيرها من الأغانى.





رامى صبرى طرح حوالى 6 ألبومات خلال مشواره الغنائى، أبرزها: "غمضت عينى" و"أنا معاه" و"أجمل ليالى عمرى" و"الراجل" وآخرها "فارق معاك" الذى حقق نجاح كبير وتعاون من خلاله مع عدد من الشعراء والموزعين والملحنين، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك" .