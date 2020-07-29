كيم كاردشيان تعود للمنزل وحيدة وتبكي بسبب زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - كيم كاردشيان

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور لنجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان البالغة من العمر 39 عامًا، وهي بمفردها بعد رحلتها لرؤية زوجها المطرب العالمي كاني ويست في في ولاية وايومنج الأمريكية، حيث ذهبت لإجراء مناقشات بينها وبينه.

كيم كاردشيان

وجاء ذلك وذلك بعد تأزم علاقتهما الزوجية مع زوجها النجم العالمي كاني ويست، بسبب نيته الترشح لرئاسة الولايات اللأمريكية المتحدة وهو ما أثار الفزع فيها وفي أسرتها، خاصة وأنها يعاني من مرض اضطراب ثنائي القطب وهو ما يؤثر علي حالته المزاجية والنفسية بين حين وآخر ويعتبر إقدامه على الترشح خطوة متهورة.

وظهرت كيم كاردشيان، وهي تخرج من طائرتها الخاصة وأبقت رأسها لأسفل وبدا أنها تمسح الدموع من علي خدها عندما دخلت إلي سيارة SUV كانت تنتظرها لتقلها.

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وقال مصدر لمجلة people أن كيم عاطفية للغاية بشأن كل شيء يحدث حولها، كما أنها منهكة وتشعر بأذى شديد من كاني خاصة بعدما حاولت الوصول إليه عدة مرات وهو يتجاهلها وهذا وضع سيئ للغاية .

كيم كاردشيان

ووكانت النجمة العالمية قد شوهدت وهي في نوبة بكاء خلال لقائها مع زوجها نجم الراب الشهير كاني ويست في وايومنج، وهو ما ظهر بوضوح في عدد من الصور التي نشرتها عدد من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها موقع "‪tmz‬" ‪الذي اكد ‬ " أن كيم كاردشيان لم تيأس من تقديم النصائح لزوجها وخاصة في هذه المرحلة التي يستعد فيها ويست للترشح للرئاسة للولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت كيم مستاءة بشكل واضح، في عدد من الصور التي ظهر بها الزوجين خلال عودتهما الي المزرعة وكان بسبب دخولها في نوبة البكاء خلال حديثها مع ويست حيث لفتت الأنظار برد فعلها هو أنها كانت تحاول من جديد إقناعه الحصول على المساعدة الطبية اللازمة بسبب إصابته من اضطراب ثنائي القطب، ولكنه حتى الآن غير مستجيب تماما لنصائحها ، فهي لم تكن المرة الولي التي تتحدث كيم اليه بخصوص ضرورة تلقيه العلاج، لكن المختلف هذه المرة ان الكاميرات سجلت رد فعلها الذي اظهر مدي خوفها و اهتمامها بحالته الصحية ، حيث لم يتوقع البعض أن كيم ستتحدث من جديد مع كاني بشأن هذا الموضوع الذي يرفضه تماما.