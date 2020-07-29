حنان شوقي توجه نداء استغاثة

رنا صلاح الدين - وجهت الفنانة المصرية حنان شوقي رسالة استغاثة ضد شركتي إنتاج لم تستطيع الحصول على مستحقاتها المالية منهما.

حنان كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "مناشدة.. أناشد الرئيس المحترم عبدالفتاح السيسي رئيس المصريين.. واقول له.. يا سيادة الرئيس.. حضرتك قولت قبل كده.. إن كل فرد في مصر هياخد حقه.. ونحن لا نرضى بظلم احد... وها أنا أشكو إليك من انسانة مصرية تعيش على أرض هذا الوطن ولي حقوق عند مصريين يعملون في مجال الفن.. ويرفضون ان يعطونى حقي".

حنان شوقي

وأضافت: "فقد تعاملت مع شركة ريمون مقار للانتاج.. ولى عندهم مبلغ..( ..) منذ سنوات ويرفضون اعطائي باقي حقوقي.. كما تعاملت مع شركة محمود شميس ولى عندهم مبلغ (...).. ويرفضون أيضا إعطائي حقى.. وعندما لجأت للنقابة.. قال لى النقيب الدكتور أشرف زكي ارفعى قضية".

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وتابعت: "وحضرتك عارف إن القضية ستكلف مبالغ للمحامين.. وأنا ليس مع ما يكفي لهذا.. فضلا على إني أشكو إليك يا سيادة الرئيس تجاهل شركات الإنتاج للممثلين والممثلات الذين يجلسون في بيوتهم منذ فترة دون عمل".

وأكملت: "فماذا يفعل هؤلاء.. والفن مصدر رزقهم الوحيد..هل نموت جوعا.. او نموت قهرااا.. الجأ اليك سيدى الرئيس أنا وكثير من أصدقائى لحل مشاكلنا.. وأعانك الله علينا.. وحفظ الله مصر".

حنان شوقي