6 أغنيات من الزمن الجميل للحج.. القلب يعشق كل جميل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعيش الحجاج لحظات فريدة تغلّفها المشاعر السعيدة والأجواء الإيمانية، وهم يؤدون الفريضة ويتقرّبون إلى الله في بقاعه الطاهرة، وهي لحظات حرص فنانون كبار على توثيقها في أغنياتهم التي لم ينساها الزمن رغم طرحها منذ عقود.

نجوم الفن في الحج.. صور نادرة لأم كلثوم وحليم وشكوكو

وترصد ”الخليج 365” عدداً من أغنيات زمن الفن الجميل، التي يتزامن سماعها مع قدوم موسم الحج.

1. محمد فوزي.. الله أكبر





"يا اللي أنت زورت البيت، وعلى النبي صلّيت، ومن زمزم اتوضيت، نادى الهوى لبيت من فوق جبل عرفات".

في هذه الأغنية، عبّر المغني والموسيقار المصري محمد فوزي (1918- 1966) عن فرحة المسلمين بهذه الفريضة.

وقدم فوزى أغنية "الله أكبر" ضمن أحداث فيلم "حب وجنون" للمخرج حلمي رفلة (إنتاج عام 1948) وكتب كلماتها عبدالعزيز سلام ولحّنها محمد فوزي.

2. أم كلثوم.. القلب يعشق كل جميل





تعاونت كوكب الشرق أم كلثوم (1898- 1975) مع الشاعر الكبير بيرم التونسي في أغنية "القلب يعشق كل جميل" (إنتاج عام 1972) ووضع لحنها المبهر الموسيقار رياض السنباطي.

تقترب الأغنية من الأجواء الروحانية التي يشعر بها المسلم في الأماكن المقدسة، ومن كلماتها "مكة وفيها جبال النور، طلّة على البيت المعمور، دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام".

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3. ليلى مراد.. يا رايحين للنبي الغالي





كانت ليلى مراد (1918- 1995) تمتلك بجانب حلاوة الصوت ذكاء الاختيار، وعندما فكّرت في تقديم أغنية تعبّر عن فرحة الحج، قدّمت فكرة جميلة تدور حول وداع الحجاج قبل سفرهم وتقول كلمات الأغنية "يا رايحين للنبي الغالي، يا ريتني كنت وياكم، واروح للهادي وازوره، وابوس من شوقي شباكه".

الأغنية من تأليف أبوالسعود الإبياري، وألحان رياض السنباطي، وتمَّ تقديمها في أحداث فيلم "ليلى بنت الأكابر" (إنتاج عام 1953).

4. محمد عبدالوهاب.. لبيك اللهم لبيك





قدَّم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب (1902- 1991) أغنية للحج تحمل عنوان "لبيك اللهم لبيك" وحققت نجاحاً كبيراً وقت طرحها وهي من تأليف أحمد شفيق كامل وتقول كلماتها "أنا في رحابك يا رب يا تواب، حبيبي يا رب، لبيتك وجيتك عند الباب".

5. محمد الكحلاوي.. لاجل النبي





قدَّم الممثل والمنشد محمد الكحلاوي (1912- 1982) أغنية "لاجل النبي"، ونالت شهرة واسعة، وبالرغم من مرور سنوات طويلة على إنتاجها ما زالت موجودة ويرددها الجمهور في المناسبات الدينية.

6. فايزة أحمد.. الله أكبر كبيرا

تعاونت الفنانة فايزة أحمد (1934- 1983) مع الشاعر عبدالوهاب محمد والملحن جمال سلامة، وقدّمت أغنية بعنوان "الله أكبر كبيرا"، وقدمتها قبل وفاتها بفترة قصيرة وتعد من الأغنيات الدينية النادرة التي تجمع بين بساطة الكلمة ورشاقة اللحن.



