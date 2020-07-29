الأمير هاري وزوجته أبرز المدعوين لحفل زفاف بروكلين بيكهام

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Jul 29, 2020
في 11 يوليو الجاري، أعلن بروكلين بيكهام الإبن الأكبر لديفيد وفيكتوريا بيكهام ارتباطه رسميًا بحبيبته الممثلة الأميركية نيكولا بيلتز.
وقد بدأت عائلة بيكهام التحضير لحفل الزفاف المتوقع إقامته العام المقبل، والمقرر أن يحضره حشد كبير من المشاهير، خاصة ان ديفيد وفيكتوريا تجمعهما علاقة صداقة مع الكثير من الوجوه المعروفة والنجوم في العالم.
وترددت معلومات أن أبرز الضيوف المدعوين لحفل زفاف بروكلين ونيكولا، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.
نذكر أن ديفيد وفيكتوريا كانا قد حضرا حفل زفاف هاري وميغان في عام 2018.
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