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Jul 29, 2020
تزوج كل من الممثل التركي باريش أردوتش وحبيبته الممثلة التركية جوبسي أوزاي قبل قليل بعد علاقة حب دامت ست سنوات.
وتداول رواد الانترنت صورة لـ باريش وجويسي بعد زواجهما حيث ظهرت العروس وهي ترتدي ثوباً أبيض اللون قصير وبسيط.
نذكر أن باريش وجوبسي شاركا في الموسم الأول من مسلسل “دليها” سنة 2014، حيث نشأت قصة حب بينهما خلال كواليس التصوير.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لـ باريش أردوتش وجوبسي أوزاي بعد زواجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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