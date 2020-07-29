بعد 10 سنوات.. مجدي صبحي يعلن عودته لفرقة شقيقه محمد صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان مجدي صبحي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عودته بعد سنوات من الغياب لفرقة النجم محمد صبحي.

وكتب "مجدي": "أعرف أن هذا الخبر سيفرح الجميع، عودتي لفرقتي، فرقة أستاذي وأخي الفنان الكبير محمد صبحي، قريبا وبعد انتهاء مسرحية سيرة حب".

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وكان آخر الأعمال التي جمعت مجدي صبحي بالفنان الكبير محمد صبحي، الجزي السابع من مسلسل "يوميات ونيس".

يذكر أن الفنان الكبير مجدي صبحي، يشارك في بطولة مسرحية "سيرة حب" التي تعرض حاليا على خشبة المسرح، وهي من بطولة إيهاب فهمي، رشا سامي العدل، أحمد الدمرداش، شريف عواد.