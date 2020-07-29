روتانا تطرح تيزر أغنية "عظيمة" ثاني أغاني إليسا من ألبوم "صاحبة رأي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تيزر أغنية "عظيمة" ثاني أغاني إليسا من ألبومها الجديد، والتي تتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك .
ونشرت صفحة روتانا، التيزر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وارتكبت في حق نفسي معاك جريمة، إليسا، عظيمة".
وكانت إليسا، طرحت مؤخرا أولى أغنيات ألبومها الجديد "صاحبة رأي " والتي حملت اسم الألبوم، وذلك عبر يوتيوب.
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