روتانا تطرح تيزر أغنية "عظيمة" ثاني أغاني إليسا من ألبوم "صاحبة رأي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تيزر أغنية "عظيمة" ثاني أغاني إليسا من ألبومها الجديد، والتي تتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك .

ونشرت صفحة روتانا، التيزر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وارتكبت في حق نفسي معاك جريمة، إليسا، عظيمة".

وكانت إليسا، طرحت مؤخرا أولى أغنيات ألبومها الجديد "صاحبة رأي " والتي حملت اسم الألبوم، وذلك عبر يوتيوب.