‪ زوجة الشاعر أمل الطائر تكشف تطورات حالته الصحية‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشفت زوجة الشاعر أمل الطائر عن استقرار حالته الصحية بعد خضوعه لعملية جراحية، في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، موضحة أن طبيب القلب المشرف على علاجه طلب استمرار تواجده بالمستشفى لضبط .سيولة الدم

زوجة "أمل" بعثت رسالة محبيه، وكتبت عبر صفحته بموقع فيسبوك: "كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، بطمنكم على أمل هو مازال في المستشفى إلى الآن بناء على طلب دكتور القلب بعد الفحص لتظبيط سيولة الدم واستقرارها".

ودخل الشاعر أمل الطائر للمستشفى، إثر إصابته بعدة جلطات في المخ، وتأجلت الجراحة عدة أيام بسبب معاناة مع القدم السكري وسيولة الدم