قبل عرضه غدًا| صناع ثاني مواسم "مملكة إبليس": أكثر غموضًا وإثارة

محمد اسماعيل - القاهرة - بمزيد من الإثارة والغموض يبدأ غدًا الخميس 30 يوليو، عرض الجزء الثاني لمسلسل "مملكة إبليس" ، حصريًا على منصة "شاهد VIP"، وهو من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني، وبطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، صبري فواز، أحمد داوود، إيمان العاصي، فيدرا، ناهد السباعي، أحمد صيام، محمود الليثي، خالد أنور .

الفنانة رانيا يوسف كشفت تفاصيل دورها بالجزء الثاني، وتحدثت عن بدايات شخصية "حنية الراقصة" ، وقالت: "نعود بالزمن عشرين عامًا في الموسم الثاني، ونتعرف إلى خلفية كل شخصية وكيفية لقاء حنية بكل منهم، هذا الموسم مليء بالأسرار والألغاز، كعادة الكاتب محمد أمين راضي في نصوصه الدرامية الذي قدمت معه أعمالاً عدة فيها التشويق والغموض والجرأة فضلاً عن كونها بعيدة عن الأسلوب التقليدي، وشخصياته تتمتع بكونها مختلفة وجذابة للمشاهد".

وأشارت رانيا إلى أنها تقف أمام كاميرا المخرج أحمد خالد موسى لأول مرة في التليفزيون، تعرب عن أملها وتوقعها في آن معًا بـ"أن يجد الموسم الثاني صدى موازيًا لما حققه الأول، بل ويتفوق عليه أيضًا".

من جهتها، تقول الفنانة سلوى خطاب: "أقدم شخصية (كاسيا)، وهي هي قريبة فتحي إبليس قبل ارتباطها به، وتعتبر نفسها مسؤولة عن العائلة، وفي كل حلقة نكتشف أمورًا جديدة، تقلب مجرى الأحداث، ويكشف الموسم الثاني للمسلسل بصورة أكبر عن سبب قبولها أن تبقى مرتبطة بفتحي، رغم ما كشفته عنه، إضافة لكونها أشبه بالعمود الفقري الذي يرتبط به الجميع.

وعن العمل يقول المخرج أحمد خالد موسى: "تحمّست لتنفيذ هذا العمل؛ لأنني أبحث عن النص المختلف عن السائد، وهو ما وجدته في قصة تدور في مكان واحد، ويبتعد فيها الكاتب محمد أمين راضي، عن الخطاب المباشر ليلجأ إلى لغة الرموز والألغاز". ويضيف أن "طريقة السرد ذكية، إذ بدأت بحدث مهم؛ ليكمل بعدها الموسم الجديد بتطورات درامية تصل إلى ذروة الصراع المحتدم بين زمنين، ولنكتشف أكثر عن شخصيات مثل حدّق ورضوان وأولاده والأقزام".