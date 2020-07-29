مصادر مقربة من نجاة: انتقلت لشقة جديدة ورفضت الإقامة بفندق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت مصادر مقربة من الفنانة القديرة نجاة، الأربعاء، أن الأخيرة انتقلت للإقامة بشقة في حي الزمالك بالقاهرة، ورفضت عرضا للإقامة بشكل مؤقت بأحد الفنادق القريبة من المنطقة، بعد تصدع العمارة التي تقطن بها وإخلائها من السكان.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، إن الفنانة لا تحب الخروج من شقتها، وفي بداية أزمة تصدع العمارة، لم تكن تريد المغادرة؛ إذ تفضل بطبعها العزلة والبعد عن التجمعات.

وأضافت المصادر أنها كانت تقيم بالطابق الرابع بالعمارة، ومع قرار الإخلاء الإجباري، والحالة غير المطمئنة التي عليها المبنى، وافقت على الانتقال مؤقتا برفقة مساعدها.

وكان الموسيقار الموجي الصغير، في وقت سابق، قد كشف لـ"الخليج 365"، أن السيدة التي ظهرت بالصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل، هي الفنانة الكبيرة نجاة، موضحا أنها لا تترك شقتها بالعقار مطلقا، ولا يراها أحد، حتى أن من يحضر لها طلباتها يتركها لها على الباب".

الفنانة نجاة، 81 عاما، كانت قد أعلنت اعتزالها منذ 18 عاما، وغابت عن الظهور تماما، حتى خروجها بعد الأمر بإخلاء العقار في عمارة الشربتلي بشارع عزيز أباظة، المعهد السويسري سابقا، في منطقة الزمالك بالقاهرة؛ نظرا لتأثره بهبوط أرضي مفاجئ بسبب مشروع مترو الأنفاق الذي يمر بالمنطقة.