إصابة الفنانة غادة نافع بكسر في ذراعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
تعرضت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، لكسر في ذراعها، وذلك أثناء قضاء إجازتها الصيفية.
ونشرت غادة، صورة لها بعد تجبيس يدها عقب تعرض ذراعها لكسر، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "أول يوم في الساحل.. كسر في الرست".
يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة غادة نافع، مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة سعد الصغير وعمرو رمزي وفريدة سيف النصر وإيمان السيد وشمس ومحمد فاروق شيبة، والعمل تدور أحداثه في إطار كوميدي.
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