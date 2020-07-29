تفاصيل أغنية "عظيمة"من ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"

أعلن الملحن محمد رحيم عن أحدث ألحانه مع الفنانة إليسا في ألبومها الصيفي الجديد "صاحبة رأي"، حيث قام بوضع نغماته في أغنية "عظيمة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "انستجرام".
نشر رحيم مقطع من أغنية "عظيمة" التي قامت إليسا بطرحها عبر حسابها على "انستجرام"، وعلق عليها"3 أيام ان شاء الله ونازل الألبوم،برومو أغنية عظيمة، من كلمات: نادر عبد الله، ألحان:محمد رحيم، توزيع:أحمد إبراهيم".
يذكر أن رحيم قد تعاون مؤخراً مع إليسا في لحن أغنية "قهوة الماضي" التي طرحتها في شهر مايو الماضي، وتخطت الـ 4 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، توزيع:كميل خوري.
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