ندى نصر تتعاقد على أول أفلامها "ولاد الجيزة"

تخوض المطربة والفنانة الشابة ندى نصر أولى تجاربها السينمائية، حيث تعاقدت على المشاركة في فيلم "ولاد الجيزة" وهو من إنتاج شركة آرت ميديا للإنتاج الفني والسينمائي، ويدور الفيلم في إطار اجتماعي غنائي.
وأبدت ندى سعادتها لخوضها تجربة التمثيل، ويأتي
يذكر أن مطربة الأوبرا ندى نصر، شاركت في عدد من الأعمال الوطنية خلال الفترة الماضية التي تمت إذاعتها خلال أعياد تحرير سيناء الأخيرة، كما شاركت فى العام الماضي في الحفل الذي أقيم بشرم الشيخ احتفالاً بأعياد أكتوبر المجيدة، برعاية إحدى القنوات الشهيرة ومحافظة جنوب سيناء.
كما شاركت في عدد من الأغاني والأداء الصوتي لفيلم The Queen of the Swallows والذي عرض عام 2008.
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