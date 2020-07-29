بمظهر تسعيناتي..هنا الزاهد تستقبل فيلمها الجديد "الغسالة"

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة بمظهر من التسعينات، استقبالاً للعرض الخاص لفيلمها الجديد "الغسالة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". علقت هنا على إطلالتها قائلة:"قابل عايدة من التسعينات، فيلم الغسالة"، وظهرت بفستان مليء بأجزاء لامعة، مما أعطى لها شكل مميز في استقبال العرض الخاص لفيلمها. بفستان مليء بأجزاء لامعة، مما أعطى لها شكل مميز في استقبال العرض الخاص لفيلمها. ومن المقرر ان يقام العرض الخاص للفيلم مساء اليوم ف إحدى صالات العرض السينمائية بمنطقة مدينتي، فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب،إخراج عصام عبد الحميد، ، ويشارك فى بطولته أحمدحاتم ،محمود حميدة ، محمد سلام ، شيرين، أحمد فتحى ، طاهر أبو ليلة، ويعتبر الفيلم هو التعاون الثاني بين الزاهد وحاتم بعد نجاحهما الكبير سوياً في فيلم "قصة حب". السينمائية بمنطقة مدينتي، فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب،إخراج عصام عبد الحميد، ، ويشارك فى بطولته أحمدحاتم ،محمود حميدة ، محمد سلام ، شيرين، أحمد فتحى ، طاهر أبو ليلة، ويعتبر الفيلم هو التعاون الثاني بين الزاهد وحاتم بعد نجاحهما الكبير سوياً في فيلم "قصة حب".

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