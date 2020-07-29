قبل طرحه بأيام..ثاني أغنيات ألبوم إليسا الجديد "صاحبة رأي"

كشفت الفنانة إليسا ثاني أغنيات ألبومها الجديد "صاحبة رأي"، والتي حملت عنوان "عظيمة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام". نشرت إليسا مقطع من الاغنية يقول"وارتكبت في حق نفسي معاك جريمة"، وعلقت عليه قائلة"العد التنازلي للألبوم باقي 3 أيام، مقطع من الأغنية الجديدة". حق نفسي معاك جريمة"، وعلقت عليه قائلة"العد التنازلي للألبوم باقي 3 أيام، مقطع من الأغنية الجديدة". View this post on Instagram Countdown on... 3 days left Here is a snippet of a new track #Azima #صاحبة_رأي @audiorotana @deezermena A post shared by Elissa (@elissazkh) on Jul 29, 2020 at 8:08am PDT Advertisements يذكر ان إليسا قد طرحت أغنية "صاحبة رأي" التي حملت نفس إسم الألبوم، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 2 مليون مشاهدة، فيما يقرب من أسبوع من طرحها، من كلمات:أسامة مصطفى، ألحان:سامر أبو طالب، توزيع:هادي شرارة.

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