مزيكا تطرح دويتو 100 حساب لـ أحمد سعد وشاكوش

طرحت اليوم شركة "مزيكا"، على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، أحدث مفاجأة فنية، وهى الأغنية الدويتو التى تجمع لأول مرة بين المطرب أحمد سعد والمطرب حسن شاكوش وهى بعنوان " 100 حساب".

ومن المتوقع أن تحدث ردود أفعال إيجابية خاصة بعد الاهتمام الذى نالته بعد طرح البرومو الخاص بها منذ فنرة وتصدره قوائم البحث والتريند على "سوشيال ميديا"

وانتظار الكثيرين من الجمهور والمعجبين لسماعها.

"100 حساب" من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.

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فقد تم الانتهاء منذ فترة من تسجيل الأغنية فى أحد الاستوديوهات، وعلق كل من سعد وشاكوش عقب الانتهاء من التسجيل بأن الأغنية " هتهز مصر" وأنها مفاجأة للجميع، فهى لون

وشكل مختلف وكلماتها ذات معنى دون اسفاف، وتحمل العديد من المفاجآت، وعبر كلا من أحمد سعد وحسن شاكوش عن سعادتهما بالغناء معا لأول مرة.

تقول كلمات الأغنية:.

"انا وسط ناسي بيتعملي ميت حساب .. والشهم لي مكان وسطنا لو حتى غاب

إحنا الرجوله والأدب والإحترام .. معمولنا فى الجدعنه مليون كتاب

مياكولش عيشنا و ملحنا غير الأصيل .. لو حد ضاقت يوم عليه على أخوه يميل

كلمتنا واحده و على الحلال متربيين .. في أي حته معروفين من غير دليل".